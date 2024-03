Jaapan on rahvastiku vähenemise ja paigal tammuva majandusega maadelnud pikalt. Kaasa on see toonud ohtralt probleeme, üheks neist hüljatud kinnisvara.

Akiya'de tõus ei ole pelgalt statistiline nähtus: pigem on see palju keerulisem probleem, millel on kaugeleulatuvad sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnamõjud. Mõiste «akiya» (空き家) on jaapanikeelne termin, mis tähendab «tühi maja» ja viitab elamule, mis on olnud asustamata vähemalt kuus kuud, kirjutab Japannakama. Akiya'sid võib leida nii maa- kui linnapiirkondades, kuid ilmselgelt on see levinum maal. 2018. aasta seisuga oli Jaapanis üle 8,4 miljoni akiya, mis moodustab umbes 13 protsenti kõigist eluruumidest. Eelmisel aastal tõusis see number hinnanguliselt juba kümnele miljonile, vahendab FT.