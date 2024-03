Saksa firma Essence on eestlaste hulgas populaarne meigifirma. Tooteid on lai valik ning neil on hea kvaliteet ja taskukohane hind. Ka meie Postimehe elustiilitoimetuses on hulganisti Essence'i fänne, mistõttu haarasime kohe kinni võimalusest proovida uut kevadsuvist kollektsiooni. Allpool on välja toodud meie lemmikud.