Püha Margherita lugu ⟩ Naine, kes tegi oma sõdivast mehest rahuarmastaja ja kellele on pühendatud maailma kõrgeim mälestusmärk

Pärast mida olen korduvalt külastanud oma armsat Roomat ning Itaalia eripaiku, mis on kõik nii omanäolised – riik riigis nagu itaallased ise ütlevad . Olen kohtunud inimestega, kes on minu Itaalia teekonnal teinud pesa mu südamesse või jätnud lihtsalt toreda jälje mälestustekeerisesse. Olen väikesemal või suuremal viisil osa saanud Itaalia kultuuri sügavalt sisse juurdunud traditsioonidest ja lugudest. Pärast mille kogemist ikka ja jälle veendun, et ei ole teist riiki nagu Itaalia, mis suisa kiirgab suursugust, kuid alandlikku pühalikkust ning sügavust. Küllap just järgnev Kristel Kaaberi peatükk Pühast Margheritast aitab mul seda igal korral lugedes jälle meelde tuletada, olenemata sellest, kus ma paiknen.

Näiteks ühel suvalisel 22. mail, kui seletamatu hulk roosiõisi, millega inimesed kirikust välja tulevad, äratab su uudishimu. Miks need roosid? Miks just täna? Milline on nende tähendus? milline on nende lugu? Küsimused, millele vastuseid otsides avaneb järjekordne maailm ja viib sind kättpidi erakordse naiseni, suure müstikuni, kes sündis nimega Margherita Lotti ja kes on õnneks siiamaani tuletab meelde, et «võimatu» on ainus mõistlik elamise viis. Margherita tuli ilmale Umbrias, Roccaporena külas aastal 1381, teiste allikate kohaselt aga 1370-1371. Selle tõttu on liikvel erinevaid aastaarve. Arvatakse, et oktoobrikuus. On see siis legend või mitte, aga räägitakse, et ema Amata olevat enne saanud ettekuulutuse unenäos. Pidavat sündima tüdruklaps. Ka nimi oli ette määratud.