INTERVJUU ⟩ Sisearhitekt Lilia Kristianson: tulemas on eestlastele väga sobivad sisustustrendid

Räägitakse küll Pantone aasta toonist (2024 on see pehme virsikukarva Peach Fuzz), aga trendiloojaid on ka palju teisi ja nende inspiratsioonimaterjalid pole üldse ühesugused. Ma olen trendidega mitmeid aastaid ka ise töötanud – seal taga on suured uuringulaborid, et pakkuda välja trend, mis inimesi kõnetaks. See on pikk, põnev ja põhjalik protsess. Kultuurid mängivad siin samuti suurt rolli, on ühiskondi, kus ollakse julgemad, ja teisi, kus tagasihoidlikumad. Meid mõjutab Põhjamaade maitse.

Trendikas sügav soe roheline toon soojade neutraalsete toonidega. Foto: Kristiina Vasar

Eelmine aasta valmis mul just kodu, kus olid põhitoonideks liivakarva ja samblaroheline. Alles sel aastal pakutakse seda uue trendisuunana välja. Mina ei kasuta Peach Fuzzi rohkem, kuna see nüüd moevärv on.

Mida inimesed soovivad? Šokolaad, ploomililla, tugevad sinised, elektrisinine, soe sügavam roheline. Alati sooja alatooniga. Ja mitte kärts toon, peab teadma, kuidas see ruumis ellu ärkab – seal aitabki asjatundja. Meie, eestlased, oleme loodusrahvas, see mõjutab meid väga ja kujundab nii kodusid kui trendi. Meil ei minda seda teed, et kujundatakse kodud väga julgetes värvigammades, miksides palju uerinevaid värvitoone omavahel, aga on riike, kus seda kerge käega tehakse.

Samas – tihtipeale hakkab Eestimaa peal ringi sõites silma nii mõnigi radikaalse värvivalikuga elumaja, mis lausa röögib!