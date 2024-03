NÄDALA RETSEPTID ⟩ Viimased juurikad säravad pigem kuumalt

Mõelda, kui tublid ja tänuväärsed on juurviljad, arutleb retseptilooja ja toidublogija Mari-Liis Ilover (pildil). «Kas või seepärast, et mitu kuud tagasi sügisel maast võetud viljad peavad nii kaua vastu,» leiab suur juurikafänn ning lisab, et maapõues mulla sees kasvamine annab neile kuidagi iseäranis sooja, turvalise ja toitva iseloomu. See käib ka mugulviljade kohta, nagu kartul või bataat ehk maguskartul.