NÄDALA AED ⟩ Miks ja kuidas puid lõigata?

Lõikamise viis ­valitakse lähtuvalt sellest, miks puid lõigatakse. Kui teil on aias eelmisel aastal istutatud noored puud, ei pruugi nendega palju toimetamist olla. Kui aga aia uhkuseks on mitmekümneaastane ja tihedaks kasvanud õunapuu, mille maitsvad viljad on jäänud väikeseks, siis on lõikamine igati põhjendatud. Kui aga vana õunapuu on oma ilusate õitega lihtsalt aia ehteks, siis ei peagi seda tingimata lõikama.