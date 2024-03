5 koeratõugu, kes taluvad üksindust paremini kui teised

Koera võtmine on suur vastutus, mistõttu tuleb enne otsuse vastuvõtmist arvestada kindlasti sellega, kui palju sul tema jaoks aega on. Kui elad näiteks kortermajas, pead arvestama ka sellega, et liiga kauaks üksi jäänud koer võib hakata häirima naabreid. Et selliseid olukordi vältida, tasub juba eos eelistada tõuge, kes on oma loomult iseseisvamad ja ei kannata niivõrd sageli üksindusärevuse käes.