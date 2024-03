See, mis moemaailmas toimub pole iial ainult ilus olemise õpetus, kaugel sellest! Kui mõni trendimuutus kanda kinnitab, siis viitab see alati mõtteviisimuutustele. Ja täna on sõnum selge - maailm on kreenis, võitlusest väsinud ja naised on võimuohje enda kätte võtmas. Seda kinnitab pilk sellele, milliseid stiilivalikuid teevad poliitikud, avaliku elu tegelased ja isegi kroonitud pead.

Presidendi vastuvõtul säras nii mõnigi sõnakas ja selge visiooniga, väljateenitult arvamusliidritte sekka arvatav naine pükskostüümis. Vastuvõtu järel kuulis siit-sealt ka kriitikat, et punasele vaibale see lubatud pole. Või kui nii tohibki, siis see on loovhingedele andestatav erand. Kumbki pole tõde. «Etiketi kohaselt on presidendi vastuvõtule pükstega ilmumine alati lubatud olnud,» märgib Eesti hinnatuim etiketiekspert ja mitmete raamatute autor Tiina Tšatšua sõbralikult. «Küllap lihtsal ei olda kursis, et sellist keeldu tegelikult pole olemas. Küll aga kehtib nõue, et piduliku sündmuse püksid peavad olema selgelt piduliku disainiga.» Nii et Ene-Liis Sempert tegi kõik õigesti ja lisaks kandis tähtsaimale vastuvõtule naiseliku võimu ja oma arvamuse julge väljendamise sümboli tehes seda just nii nagu naised teevad - selgelt, kuid pehmelt, harmoonia, helguse ja hoolimise keeles. Kui soovid, et sinu sõnu kuulda võetaks selle asemel, et vana kooli härrad end säärejooksu mõõtma unustaksid, siis pane jalga püksid.