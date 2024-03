Värvidele tähenduste andmine on moemaailmas libe tee, sest need väited pole kunagi päris tõesed. Miks? Toonide tõlgendus on individuaalne, nii nagu me ka värve näeme ja tunnetame täiesti erinevalt. Kuid nende hulgast leiab siiski selliseid, mis edastavad vaatajale sõnumi - tegemist on targa ja tasakaaluka inimesega. Brand No.8 müstiline disainer Svetlana Puzõrjova selgitab lahti moemaailma põnevad saladused ja kodeeritud sõnumid.