Laura Tibar (29) on imekaunis naine, kes on väga paljudega sarnaselt võidelnud terve oma elu kehakaaluga ja toitumishäiretega. Tänaseks on tema elu teinud 180-kraadise pöörde. «Pean kohe ütlema, et ma ei ütle kunagi suuremate inimeste kohta «paks» – see ei ole okei. Inimene võib olla korpulentne, suurem, kogukam.»