Otsekohesust ei aktsepteerita

Igal asjal on mitu külge ja otseütlemise kultuuri kadumises mängib rolli ka see, et inimesed pole harjunud seda enam vastu võtma. Öeldakse küll, et anna mulle ausat tagasisidet, aga see on vaid jutt. Kui seda tõepoolest teed, siis teine solvub – tema tahtis üksnes kiitust! Isegi kasutamata võimalustele osutamine tundub talle hävitav hinnang isiksuse pihta. Need vähesed, kes otsekohesust taluvad, asetavad end tegelikult suurde eelisseisu – neil on võimalik rohkem teada saada ja kiiremini areneda. «Kui keegi sind ei kritiseeri ja inimesel pole ka enesekriitikat, siis ta ei võta kunagi end kätte, et edasi liikuda,» usub Tarvo. «Ja iga inimese enda jaoks võiks olla oluline, et temaga oldaks aus. Isegi kui see ausus on vahel valus, siis ma ei taha öelda, et valu tuleb alla neelata, aga see on oluline läbi elada.»