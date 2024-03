Nami-Nami toiduportaali juht Pille Petersoo ütleb, et kui sügisel-talvel on tal laual pigem sea- või veiseliha, siis kevade tulles kuulub sümpaatia just kanale. Viimane on ka kergemini seeditav ja lihtne valmistada, liiati liigub juba meilgi rohkem kodumaist mahekana, mida ta soovitab võimalusel eelistada. Juuresolevad kanaroad kuuluvad Petersoo nende lemmikute sekka, mida jõuab vabalt väikese eelneva ettevalmistusega ka argipäeva õhtuteks valmistada.