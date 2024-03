HEA ELU TEEJUHT ⟩ Mida teha, kui kevadväsimus kimbutab?

Teame ju küll, et pärast pikki pimedaid talvekuid on elumahlad kokku kuivanud ning inimene vajab kõvasti turgutamist, et vete vulinat ja linnukeste siristamist nautida. Soovitatakse toidule lisaks võtta vitamiine ja mineraalaineid, sest ka ületalve hoitud juur- ja puuviljades pole kuigi palju suvist rammu alles. Energiavarude taastamiseks tuleb toituda ja magada piisavalt, aga kes maldaks magada, kui õues möllab aastaaeg, mida Marie Under kirjeldab luuletuses «Kevad»: «Ei ammu näinud ma nii palju päikest!/Ta voolab tuppa nagu kuldne viin/ja purju paneb mind, kes kaua paastusin».