PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Peotäis põhjuseid minna veel sel kevadel Balkani Pariisi

Hea puhkuse jaoks ei pea olema aega nädal või kaks, pikk nädalavahetus võib olla sama lõõgastav. Soojakraadide mõttes meist tükk maad kevadisem Bukarest on selleks nagu loodud. Ja seal jõuab paari päevaga palju.

Ettevaatlik soovitan olla sealsete taksodega, mis kannavad küll plafoone ja vastavaid kleepse, kuid võivad kukrus korraliku kaose korraldada. Olles lennujaamas liiga optimistlikult ühe kärtskollase Dacia tagaistmele maandunud, et hotelli sõita, üllatas mind 12 kilomeetri järel 70-eurone arve. Muidugi olingi ise loll, et enne sõitu juhiga kokku ei leppinud, aga soovitan soojalt Bukarestis Bolti ja Uberit kasutada – hind on väga taskukohane. Sõit samal distantsil, kuid vastupidisel suunal maksis tagasiteel vaid 12 eurot, linnas liigeldes üle neljaeurost arvet ette ei tulnudki.