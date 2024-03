NÄDALA REIS ⟩ Taas kord Marokosse

Jõudsin Maroko kuningriiki esimest korda 1998. aasta lõpus. See on nüüdseks enam kui veerand sajandit tagasi. Mäletan, et Estonian Airi tšarterlennuk tegi pika reisi keskel jõukogumispausi Toulouse’is ja imes seal tumesinise kumalasena oma kütusepaagid ahnelt naftanektarit täis, et salongitäie päikeseotsijatega siis õhku tõusta.