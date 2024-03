Äsja maailmale vähidiagnoosist teatanud printsess Catherine on oma kuningliku karjääri jooksul pööranud suurt tähelepanu terviseteemale ja tõstnud esiplaanile õige toitumise olulisuse. Tõepoolest, intervjuudest ja üritustel nähtust saab kokku panna ülevaate sellest, mida printsess sööb – ja see on väga tervislik!

Printsess Catherine ei ole teadupärast kuninglikku verd, seega pole iseendale toidu valmistamine tema jaoks midagi imelikku, vaid normaalne käitumine. Tulevase kuningannana on Catherine'il ligipääs maailma parimatele toitudele ja kokkadele, kuid ta armastab siiani võimalusel ise köögis vaaritada. Näiteks 2019. aastal staarkoka Marry Berry raamatus «A Berry Royal Christmas» paljastas Catherine, et on kasvõi öö otsa üleval, et oma lastele ise sünnipäevatort valmis teha.