Pealuud, tagurpidi ristid, musta värvi seinad – disainer Laura Künnapi (37) koju astudes on tunne, justkui oleksin sattunud krahv Dracula isiklikku Nõmme pelgupaika. Laura kodu on tema töö ja olemusega täielikult põimunud. «Äge on see, et saan teha ka suuri ja tuntud asju!» rõõmustab ta. Näiteks sai Laura osaleda maailmakuulsa sarja «Wednesday» kollektsiooni loomises, millele andis oma heakskiidu ka legendaarne Tim Burton. Tema kodust leiab tööga seotud sisustuselemente ja nipsasjakesi iga nurga pealt: kodu ilu peitub paljuski just detailides.