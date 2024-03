Eesti andekaim papagoi õppis välkkiirelt ära inglise keele. Perenaine: tänu TikTokile on tema sõnavara palju laiem!

Pooleteistaastane kaeluspapagoi Oliver on üks väga andekas lind. Kõigest neljakuuselt hakkas ta õppima esimesi sõnu ja tänu TikTokile on tema sõnavara perenaise sõnul palju laiem. Lind õppis teiste videote pealt ära lausa inglise keele ja tema sõnavara on kohati väga naljakas. Oliveri lemmik väljend on oh my godness (oo mu jumal – toim). «Paljud küsivad, kas ma kodus ka räägin nii, aga ausõna, mina talle neid õpetanud ei ole!» ütleb linnu perenaine Carolyna, kes kajastab oma lemmikute tegemisi ka populaarsel TikToki kontol @carolyna_linnukesed.