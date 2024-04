Mida sõjast ja stressist räsitud maailm vajab? Rahu ja rõõmu! Muusikas täidavad seda rolli positiivsed naishääled – Grammydel võidutsesid naised, Times valis mullu Taylor Swifti aasta inimeseks. Meil Eestis täidab seda nišši Liis Lemsalu – kaunis popiprintsess, kes seljatas inetud kuulujutud, on tagasi laval ja toob vaid paar kuud peale lapse sündi välja uue loo «Silmad lahti». Kui artist saab emaks, siis ta kaob areenilt? Võib ka nii minna, kuid Liisi kohta see ei kehti! «Kui südames on tasakaal ja õige tunne, siis kõik olulised asjad mahuvad ellu emarolli kõrvale.»

Vestleme Liisiga nii, et pisipoeg istub kogu jutuajamise emme süles ning räägib innukalt kaasa. Väikemehe naeratus on südantsulatav ning tema jutud imearmsad. Kuid lepime kokku, et tema nägu ega nime me täna veel avalikkusega ei jaga. Kuulus emme soovib last kogu südamest kaitsta. Kõik inimesed pole kahjuks head ja mõned on lausa ohtlikud.