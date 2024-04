Liis Lemsalu võitis valed ja on veel võimsam kui varem

Liis teab nüüd, et oma mõtteid tuleb kaitsta. «Sattuda pahatahtlike lugude märklauaks on sürr olukord, aga mis ei tapa, teeb tugevaks.» Foto: Sander Ilvest / Postimees

Kust sa leiad südame tasakaalu ja sisemise jõu?

Ma sain juba alguses aru, et kui ma tahan tähelepanu all jääda ellu ning positiivseks ka, siis pean iseenda ja juttude vahele tugeva filtri panema. See juhtus juba siis kui olin 18-aastane, võitsin «Superstaari» saate, sain lauljaks ja sisenesin avalikkuse orbiidile.

Ma tean, et pean oma mõtteid kaitsma – ainult mina ise tean, milline ma päriselt olen. Ilmselgelt neid kurbi, halbu ja valusaid mõtteid ka tuleb elus ette ja kui keegi ütleb midagi õelat, siis see teeb alati haiget. See on paratamatu osa elust. Sattuda pahatahtlike lugude märklauaks on sürr olukord. Aga nüüd on siis oldud ka sellel pool. Mis ei tapa, teeb tugevaks.

Kas tead, et nii mõnigi muusik ja sportlane nii Eestis kui maailmas on teinud oma tipptulemused just emaks saades, peale lapse sündi?

Päriselt ka? Ma täiega usun seda! Mulle meeldib praegu tohutult kirjutada, ma tunnen, et minus pulbitseb nii palju emotsioone. Mu käest küsitakse tihtipeale – kust sa selle idee said, kust see inspiratsioon tuli?

Kui mul lüürika sünniprotsess pihta hakkab, siis ma tihtipeale ei teagi seda. Aga kui tagasi vaatan, siis alati näen – ma jutustan seda lugu, mis mu enda elus toimub. Mulle meeldib metafoore kasutada, mitte asju nii otse öelda, aga sealt kihtide alt leiab mind ennast üles. Mu armas poeg väga inspireerib mind!