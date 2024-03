Maailmarändurid Talvis ja Kaisa on oma seiklustega jõudnud Saalomoni saartele. Paari jaoks, kelle eesmärk on külastada maailma kõiki riike, jätsid Okeaanias Melaneesias asuvad saared kustumatu mulje. «See on maailma üks erilisemaid paiku!» kostab Talvise suust kindel vastus. Loe, mida põnevat nad seal tegid ja nägid!