4 üllatavat põhjust, miks küülik väga paljudele inimestele lemmikloomaks ei sobi

1. Küülik pole impulssost

Nagu iga teise lemmiklooma võtmine, vajab ka küülikule kodu pakkumine hoolikat läbimõtlemist. Küüliku ostmine hetkeemotsiooni ajel, eriti lihavõtetel, toob sageli kaasa ebapiisava uurimistöö ja vale arusaamise nende tegelikest vajadustest. Küülik ei ole puuriloom, mis tähendab, et talle tuleb võimaldada vabalt elamist, täpselt nagu kassile ja koerale. Lisaks aga eeldab see ka elamise küülikukindlaks tegemist. Näiteks on vajalik ära peita kõik juhtmed ja muu, mida küülik närida võib.

2. Küülikud on keerulised, omapärase käitumise ja vajadustega lemmikud, kelle eest hoolitseda

Paljud inimesed alahindavad märkimisväärselt vajalikku hoolt ja tähelepanu, mis on küülikute tervise ja õnne tagamiseks oluline. Ilma põhjalike teadmisteta võivad omanikud tahtmatult küülikud hooletusse jätta ja sellega põhjustada neile kannatusi. Küülikuid ei oska ka iga veterinaar korrektselt ravida. Oluline on leida eksootiliste loomade ravimisele spetsialiseerunud veterinaar ning praegu on neid Eestis alla kümne. Ravi on kallim kui kassil või koeral ning ulatub sageli mitmetesse sadadesse eurodesse, kohati tuhandetesse.

3. Küülikud on pikaajaline kohustus