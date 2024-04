MÜSTEERIUM ⟩ 105-korruseline hotell, kus pole kunagi viibinud mitte ühtegi ööbijat

Ryugyongi hotell on 329 meetrit kõrge hoone Põhja-Koreas Pyongyangis ja on üks maailma kõige kõrgematest tühjalt seisvatest hoonetest. Lausa pilvedesse ulatuv 105-korruseline hotell, mida nimetatakse ka Hukatuse Hotelliks, on Põhja-Korea kõige kõrgem hoone ning sellesse planeeritud 3000 hotellituppa pole sisse astunud mitte ühtegi külastajat. Kuigi hotelli ehitusega alustati juba 40 aastat tagasi, pole see siiani valmis ja arvatakse, et kui riik peaks tõesti soovima hotelli lõpuni ehitada, kuluks selle peale suur tükk Põhja-Korea riigieelarvest.