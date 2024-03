Rändaja Hendrik Relve jagab mälestusi Pariisist: Eiffeli torni püüdsin ma igati vältida

«Meil tekkis selle nädala jooksul teistsugune hommikune rutiin. Ostsime croissantid ja sõime üheskoos pargipingil, vaadates kuidas laps turnis ja ringi jooksis,» kirjeldab Relve teistmoodi hommikuid tütre seltsis.

Üks hea paik selliseks hommikuks võiks olla Montmartre. Mägi, või kõrgendik, kui mõelda rändava raadiohääle kogemuste peale, aga kindlasti paik, mis lisaks ajaloolistele hoonetele pakub ka võimalust leida pargipuude all varju. Montmartre ja teda ümbritsev tänavavõrgustik on küll rahvarohke, aga siin on pisut teistsugune meeleolu kui all-linnas. Boheemlaslik hõng on alles ja kui võtta rahulikult ja tormamiseta, näeb ja kuuleb siin kindlasti midagi pariislaslikku. «Kui croissanti kõrvale kitsujuustu soovida, tuleb kindlasti vaadata, et see võimalikult värske oleks,» annab Relve väikese valikuvihje.

Montmartre. Foto: Shutterstock

Mets, mis pole päris mets

Kui Pariisis olemiseks on pisut enam aega, siis tasuks kindlasti ettevõtta käik Boulogne`i metsa. «See mets on pigem park, mis on Kadrioruga võrreldes ehk kuni 15 korda suurem ja mis asub tegelikult linna südames, Triumfikaarest ehk pisut rohkem kui kilomeetri kaugusel. Ka siin käitusid inimesed hoopis teisiti kui südalinna tänavatel. Meeleolu oli palju rahulikum ja õige pea püüdis kõrv kinni lehelinnu ja musträsta laulu,» kirjeldab Hendrik Relve.

Boulogne. Foto: Shutterstock