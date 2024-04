22. märtsil avaldas Walesi printsess Catherine, et tal on diagnoositud vähk. Teade ei tulnud üksnes nädalaid pärast kuningas Charlesi vähidiagnoosi, vaid ka Kate oli pikka aega avalikkuse pilgu alt eemal olnud ning teadaolevalt taastunud kõhuoperatsioonist. Samuti hoitakse saladuskatte all, mis tüüpi vähk Kate’il ja tema äial on.

Mõistagi on inimestel õigus privaatsusele, kuid ajalugu näitab, et kui kõvasti ei proovitaks kuninglike perede meditsiinilisi kriise ka vaka all hoida, lõpuks saavad need ikkagi avalikuks. Ja Kate Middleton pole ainuke printsess, kes on oma tervise tõttu rahva huviorbiidis olnud.