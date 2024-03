HEA ELU TEEJUHT ⟩ «Sa oled paks, vana ja inetu!» Kõige karmim kohtunik elab meie peas

Kus sa oled kuulnud hävitavaid hinnanguid – «Sa oled saamatu!», «Sa ei suuda kunagi midagi õigesti teha!», «Sa oled paks, vana ja inetu!» – enda kohta? Jah, see tuleb su enda kahe kõrva vahelt: see on hääl sinu peas, sinu sisemine kriitik, kes töötab täiskohaga, laskmata sul elust rõõmu tunda, muutes sind ebakindlaks ja närviliseks.