NÄDALA AED ⟩ Põhjamaised aiatrendid Stockholmi messil

Eelmise nädala lõpus toimus Stockholmis Põhjamaade suurim aiandusmess, mis on saanud aiasõprade ja rohenäppude kohtumiskohaks üle Skandinaavia. Paistab, et inimeste nälg roheluse järele on pärast koroonakriisi veelgi kasvanud, sest juba esimene messipäev purustas kõik külastajarekordid.