Miks me ennast surnuks töötame? Asjatundjad selgitavad: «Kui on pikk sõit ees ja paak tühi, kas mõistlik inimene mõtleb – ma pressin kuidagi gaasiaurude peal Tartuni ära? Ei mõtle. Aga läbipõlev inimene käitub täpselt nii!»

«Meie väsisime ära juba tema vaatamisest,» ütleb Maria* toonane kolleeg. See naine tegi üksi ära rohkem tööd kui kaks-kolm inimest kokku. Kuidas ta seda küll suudab? «Aga mul on majandusküberneetiku aju, see töötab täpselt ja kiiresti,» põhjendas naine. Keha andis küll ülekoormusest märku – uni oli rahutu. Ülespiitsutatud aju nõudis tööd ja ahistas oma peremeest nagu süttimisohus kratt.