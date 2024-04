Veebruari lõpus toimus Las Vegases järjekordne köökide ja vannitubade mess KBIS (The Kitchen & Bath Industry Show). Kuigi sellel aastal ma isiklikult seal kohal ei käinud, sain paljude uudiskirjade vahendusel siiski hea ülevaate messil tutvustatud uuematest lahendustest ning trenditoodetest – siin on väike ülevaade nendest.

Juhtmevaba laadimine

Ettevõte FreePower võitis oma uudistootega FreePower for Countertop messil kolm peaauhinda: Best in Show, People's Pick ja Design Bites.