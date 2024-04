«Peame üle vaatama, kuidas me vananemisest mõtleme,» on Fonda öelnud. «Vana paradigma oli, et sa sünnid, saavutad haripunkti keskeas ja siis tuleb allakäik. Kui vaataksime vananemist trepist üles minekuna, saaksime hea enesetunde, vaimu, hinge, tarkuse, tõelise intiimsuse ja teadliku elu.»

On selge, et vanus on tema silmis pigem suhtumise küsimus, kuid see pole veel kõik.