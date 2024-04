NAISTEJUTUD ⟩ Perelepitaja Kaido Taim: «Mees usub, et nii paistab ta tugev. Tegelikult näitab see...»

See lihtne tõdemus teeb klaariks, et mees, kes annab vihale voli, on lühikese süütenööriga, võtab iga lauset isiklikult ja süüdistab oma tujudes kaaslast, on üks nõrk tüüp. Ta ei saa oma hirmude ega tunnetega hakkama.

Perelepitaja Kaido Taim usub, et tõeline tugevus tähendab teadlikkust. Soovi mehena ehitada peret, mitte lõhkuda seda! Foto: Madis Veltman / Postimees

Kuidas olla päriselt tugev mees?

«Tugevus tähendab minu silmis teadlikkust,» sõnab Taim. «Olla teadlik, milleks me nendes suhetes üldse oleme? Mis on mu eesmärk peres? Mehena peaksin tahtma peret üles ehitada. Mina loon selle kindlustunde ja tingimused, kus perel on hea ühineda. Ja ma mingil juhul ei lõhu seda! Aga kui ma luban endale agressiivsust, siis see lõhub seda. See tõukab teisi inimesi eemale.»

Enamik inimesi usub olukorras, kui emotsioonid üle pea ei löö, et tegelikult nad on head. Et nad panustavad pereellu, ütlevad endale – ma ju teenin, teen ja ehitan. Kuid nad ei anna endale aru, et emotsioonidele voli andes nad lõhuvad ära midagi ülimalt väärtuslikku suhtes – emotsionaalse turvalisuse. Vahel nii hullusti, et seda tagasi enam ei ehitagi.