Need küsimused vaevavad isegi neid, kes juba liivakastis teadsid, kelleks saada ja kuhu edasi pürgida.

Oletame, et sa tahad saada kunstnikuks. Aga mida see täpsemalt tähendab? Valikuid on ju mustmiljon: kas omandada haridus Eestis või välismaal, ja millise eriala kasuks erialade pikas nimistus otsus langetada? Või näiteks tahaks ampsata midagi magusat, aga kirevad kommiriiulid poes panevad pea plahvatama. Ja kas eelistada gluteenivaba, rasvavaba, suhkruvaba, e-ainete vaba või loomade väärkohtlemise vaba toitu – või eelistaks üldse mitte süüa…? Jne.