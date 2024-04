Juba seitsmendat aastat on maailma õnnelikkuse raport (World Happiness Report) kuulutanud Soome maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Meie teisel pool lahte võime ainult oma 34. kohal kükitades loota, et ehk kunagi jõuame järgi. Kuid milles peitub soomlaste õnne võti? Mida need tusased näod varjavad? Selgust aitab luua Helsingi linnapea Juhana Vartiainen ja mõistagi kohalikud ise.