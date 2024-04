Hoiak, et seksuaalsus on inimese ja inimkogemuse lahutamatu osa. Me kõik oleme seksuaalsed olendid. Sekspositiivsuse juures on oluline ka see aspekt, et kõigi seksuaalsus on isemoodi. See on tervitatav ja seejuures me ei pea kõigest lõpuni aru saama, me ei pea kõigega suhestuma – ilmselt ei saagi, sest inimkogemus, kuidas me asju mõistame ja mõtestame, on ikkagi piiratud.