Pole ime, et Taivi Koitlast sai Helen Saluveeri kõrval üks toidust kõnelevate dokumentaalfilmide festivali «kokkadest». Ta on suur gurmaan ja kulinaar, ütlevad sõbrad. Isegi nii suur, et julgeb järele teha aastaid maailma parima restorani tiitlit kandnud Kopenhaageni kultusrestorani Noma peakoka René Redzepi roogi. Köögiseiklused ja katsetamised eri retseptidega on olnud tähtsal kohal väikesest peale, kinnitab Koitla ise.