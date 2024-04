Mäletate, kui mõnus on jalad välja sirutada pärast seda, kui olete neli-viis tundi võõras linnas kõndinud, tellite toredas tänavakohvikus jääkohvi, võib-olla isegi külma õlle või klaasi veini, sest õues on 20 kraadi, mis aga tundub 25. Ei ole palav, on soe. On mõnus, on puhkus.