TARK TEADA ⟩ Inimesed, kellelt ei tasu reisides nõu küsida

Reisides on üks parimaid viise plaanide tegemiseks kohalikega suhtlemine. Mida süüa? Kuhu poole minna? Keegi, kes elab selles linnas, oskab jagada peidetud aarete asukohti, mida reisibüroode buklettides ei ole. Siiski tuleb hoolikalt läbi mõelda kellelt küsida.

Taksojuhid. Olen varemgi öelnud, et hea taksojuht võib olla parim giid. Siiski soovitan juhiga eelnevalt hinnas kokku leppida, et selles osas ebameeldivaid üllatusi ei tekiks. Aga need elukutselised roolikeerajad oskavad nii soovitada, kui kohale viia.