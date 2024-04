Lemmikud korraarmastajale: 5 koeratõugu, kes ei aja karva

Mitte karvaajavateks või vähe karvaajavateks peetakse neid koeratõuge, kel puudub aluskarv, mis kergesti õhus lendlema hakkab. Nendel tõugudel kasvab karv hoopis pikkusesse ja meenutab pigem inimese juukseid. Seetõttu vajavad need tõud ka regulaarseid juuksurikülastusi, sest karva tuleb trimmida ja oskuslikult lõigata. Üllatuslikult leiab sellest nimekirjast palju pisikest kasvu koeratõuge, kes on väga lapsesõbralikud ja sobivad ka korterisse elama.

1. Yorshire'i terjer on Eestis üks populaarsemaid koeratõuge ning eriti armastavad neid just korteris elavad inimesed, sest nad ei vaja palju liikumist. Neil puudub samuti aluskarv ning selleks, et neid oleks lihtsam hooldada, tasub karv hoida pigem lühem. Pikka karva tuleks kammida iga päev ja see kipub kergesti pusasse minema.