Kui keegi küsiks mu käest, mis on see koht, kuhu ma iga kell tagasi läheks, siis oleks mul vastus varnast võtta. El Teide vulkaan Tenerifel – üldse mitte meist väga kaugel asuv eksootika. Vähe sellest, et tegemist on ühe maailma parima tähevaatluspaigaga, meelitab see olenemata aastaajast kohale paljusid matka- ja seiklushuvilisi.