Kofeiini vältivate inimeste jaoks tundub kofeiinivaba kohv kahjutu valikuna. Loomulikult pole kofeiinivabas kohvis nii palju kofeiini kui seda on tavalises kohvis, kuid see ei tähenda, et see oleks täielikult kofeiinivaba. Kofeiinivaba kohv sisaldab sageli rohkem kemikaale kui tavaline kohv, mistõttu on alati oluline kontrollida, kas kofeiin on eemaldatud loomulikul teel või on selleks kasutatud karme kemikaale. Kofeiinivaba kohv sisaldab sageli isegi rohkem kemikaale kui tavaline kohv.