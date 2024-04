Tehnoloogia areng toimub sellise kiirusega, et kui korra pilgutad, jääd rongist maha. Viimastel aastatel on eriti kuumaks liitsõnaks saanud tehisaru, mida surutakse igasse võimalikku vidinasse. Nüüd on see trend jõudnud kodumasinatesse, mis muudab igapäevaelu tundmatuseni.

Sajandeid on mõlgutatud mõtteid selle üle, milline näeb välja tulevikukodu. Fantaasiarikkaid vaimusünnitusi leiab ajaloosoppidest ohtralt – mõni neist on isegi teoks saanud. Täna tundub, et innovatsioon eesmärk on vähem fantastilisem – lahendada praktilisi probleeme. Kodumasinad on kodupidamises sama tähtsad nagu soolestikubakterid inimese tervise jaoks.