HEA ELU TEEJUHT ⟩ Vihkad sporti? Õpi end premeerima ja kibeled trenni nagu väike laps

Teame sedagi, et inimkeha on loodud liikuma, mitte tuimalt paigal istuma. Väiksed lapsed teavad seda ütlematagi, erinevalt täiskasvanutest pole mudilasi vaja sundida jooksma-hüppama-painutama. Ometi käib selle lihtsa valemi rakendamine suuremale osale inimestest üle jõu.

Arvamusküsitlustes muidugi vastavad kõik, et liikumine on õige ja vajalik, see on tervise ja ilu pant… aga vaid 20 protsenti neist vastajatest naudib liikumist ka tegelikult. Teadmised on üks asi, reaalsus aga teine.