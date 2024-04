NÄDALA VEIN ⟩ Kreeka päike täidab pokaali kordumatu maitse ja aroomiga

Veinikirjanik Kalev Kesküla ennustas juba aastate eest oma «Suures veinijuhis», et ühest Euroopa veinikultuuri hällist Kreekast saab tõusev veinimaa ja kreeklaste põnev veinipalett jõuab varem või hiljem rahvusvahelisse sommeljeede huviorbiiti. Ka Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni korraldatud veinimessil Tallinnas on iseäranis paaril viimasel korral maitseküttide rõõmuks esile kerkinud just Kreeka veinid. See maa ei piirdu sugugi üksnes lihtsa lauaveiniga, vaid lisandub aina neid veinimeistreid, kelle käe all sünnivad üha stiilsemad ja maitserikkamad butiikveinid, kreeklaste hästi hoitud saladus.