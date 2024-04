PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Kuidas ma ohtlikuks peetavas India liikluses tantsuõhtu korraldasin

Sealne süsteem nõuab mõistmist ja süvenemist, siis jõuab selle maagia kohale ja liigsed hirmud kaovad. Et liiklusmärkidest seal ei hoolita, foorituled on pigem soovituslikud, jalakäijad peavad esimese julge sammu ise tegema, et mitte jäädagi ühele tänavapoolele passima – see kõik on õige.