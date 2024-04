INTERVJUU ⟩ Tiina Talumees: kollektsioon tuli tegelikult väga-väga raskelt....

Kes tuleb appi, kui maailmast saab tume, tõsine ja karm koht? Loomulikult naiseliku moe tipptegija Tiina Talumees. Kui keegi oskab pakkuda lopsakaid lilleõisi, naiselikku stiili ja ülevoolavalt roosat nii, et see mõjub erakordselt stiilselt, siis on see just tema! Tiina Talumehe uus kollektsioon, järjekorras juba viiekümnes, oli taas fantastiliselt kaunis.

Lillepaviljonist sai selle nädala kolmapäeval veelgi õitsvam paik, sest moelavale sammusid Tiina Talumehe modellid, hiiglaslikud pojengiõied õlal. Need lilled olid tõesõna viis korda suuremad, kui looduses näeb. Ja ka lilleilu oli külluslikum kui kõige õitsvamas aias. Miks just lilled, miks just roosa, miks just nüüd? Tiina Talumees on terava sotsiaalse närviga tundlik disainer, tema juba midagi niisama ilu pärast ei tee. Vaata intervjuud disaineriga - saad teada millised toonid tumeda tuju paremaks teevad!

Moelooja Tiina Talumees FOTO: Foto: Kalev Lilleorg

Kust on ideed seekord pärit?

Kollektsioon tuli tegelikult väga-väga raskelt. Ma ei saa öelda, et mu tuju oleks hea kõige selle pärast, mis maailmas toimub. Ma olen õudselt mures ja raske on olla. Aga see tuli sealt seest kuskilt – sain aru, et ongi vaja midagi sellist täiesti romantilist, natuke naiivset ja roosat meie ellu. Just see üdini naiselik energia võib meid päästa sellest kurvast ja halvast meeleolust. Seda ma lootsin.

«Paeonia» võrratu õitemeri.Pojeng on armastuse sümbol. Foto: Kalev Lilleorg

See õnnestus. Aeg saalis etendust vaadates oli küll elu taevas. Kogu see gamma ja kõik need detailid mõjusid positiivselt. Kas sina usud, et enda meeleolu saab värvide ja riietuse abil muuta?