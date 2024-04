Kanal 2 «Telehommikus» on vahel kolmandaks saatejuhiks mustade nööpsilmade ja jääkarule sarnaste kõrvadega vastupandamatult armas Nublu. Tema tähelend on muljetavaldav ja pargis jalutades tunnevad möödujad ta sageli ära.

Telekoer Nublu peremees Kajar Kase on Kanal 2 «Telehommiku» peatoimetaja ja räägib koos oma abikaasa Kariniga elust koos selle võluva koerakesega. Etteruttavalt saab öelda, et Nublu on koer nagu üllatusmuna, temas on palju põnevat ja naljakat peidus.