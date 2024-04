VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Tais algasid maailma suurimad veesõja pidustused: isegi takso sisse visatakse vett

Üle terve Tai Kuningriigi koguneti avalikesse kohtadesse, et võtta vastu uus aasta meeleolukate veepidustustega, mille põhifookus lasub just veel ning veesõja pidamisel.

Songkrani puhul on tegemist Tai kõige olulisema festivaliga, mis tähistab budistlikus kalendris uue aasta saabumist. Tänavuste pidustega võeti vastu 2567 BKK aasta. Festivali ajal toimub tänavatel meeleolukas veepidu, kus inimesed pritsivad üksteist veega ja määrivad üksteise nägusid ja keha valget värvi loodusliku mineraali Din-Sor-Pongiga. Lisaks tänavapidudele korraldatakse ka palju muid üritusi, nagu näiteks paraade, kontserte ning usulisi tseremooniaid.

Festival tähistab kuiva hooaja lõppu ja vihmahooaja algust ning usutakse, et see on uuenemise ja taassünni aeg. Festivali algupärand on juurdunud budistlikus traditsioonis, kus vett kasutatakse puhastumise sümbolina ning halva õnne ja pattude pesemiseks. Lisaks veepuhastusele tähistatakse Songkrani kingituste vahetamise ja templites käimisega.

Kuigi festival on aja jooksul saanud külge uuendusi nagu veesõja pidamine, on see endiselt Tai kultuuriruumis oluline sündmus, kus inimesed võtavad aja maha traditsioonide austamiseks ja kogukonnaga sideme tugevdamiseks.

Samuti on Songkrani festival Tais üks populaarseid turismiatraktsioone meelitades ligi igal aastal umbes miljon turisti üle kogu maailma (TAT). Lisaks sellele tõstab festivali populaarsust ka asjaolu, et see langeb kokku pika nädalavahetusega ja paljud turistid kasutavad seda võimalust, et külastada ka teisi vaatamisväärsusi ja kogeda kohalikku kultuuri.

Songkrani pidustused Taimaal. Foto: topten22photo/Shutterstock

Songkrani festivali ajal tõuseb hotellide, restoranide ja muude turismiobjektide käive märkimisväärselt, mis annab positiivse panuse Taimaa majandusele. Kui soovite kogeda midagi ainulaadset ja lõbusat, siis on Songkrani festival Tais kindlasti üritus, mida külastada.

Allikad: UNESCO, Euronews.com, Feast Thailand