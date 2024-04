INTERVJUU ⟩ Epp Kärsin jäi Tartu Ülikooli ukse taha, aga ei andnud alla

See on minu jaoks missioon. Ma soovin ühiskonnale tagasi anda! Kui noored kirjutavad, et neil on tarvis selliseid teadmisis, siis loomulikult ma tulen. Noore on ise hästi hakkajad ja head organiseerijad - nad kogusid kokku, kes soovib tulla ja registreerus üle 400 tudengi väga lühikese ajaga. Ma juba ootasin seda kohtumist, aga...

Jaa, ma käisin äsja Tapal, seal on Maarjamaa Hariduskolleegium, Valgejõe õppekeskus. Mind kutsus Martti Samolberg. Seal otsitakse lahendusi lastele, kes on vanemate poolt jäänud helluse ja tähelepanuta. Näiteks lapsed, kes on sündinud narkomaanide või alkohoolikute perre. Ja need lapsed on nii armsad! Ma ju näen, mis valu nende sees on. Negatiivsus on meeleheitlik appikarje – palun, märgake mind! Palun, armastage mind. Kui sa ei saa seda loomulikul teel sa teed mida iganes, et sinu peale vähemalt reageeritaks. Mida keerulisemad on laste lood seda enam vajavad nad tunnustust ja armastust. Need murtud lapsed loovad palju kiiremini suhted vastassooga, et kompenseerida selle helluse puudust.