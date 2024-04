PEA PIIRI ⟩ Populaarsust koguv looduslik magusaine polegi nii tervislik, nagu seni on arvatud

Ameerika ja sinisel agaavil on söödavad õied, lehed, varred ja mahl. Sageli süüakse agaavi marineeritult. Mahla hakatakse koguma, kui taim on seitse kuni kümme aastat vana. Agaavi lehemahl sisaldab kuni 15 protsenti suhkrut. Meie suuremates kauplustes on müüa ka agaavisiirupit.