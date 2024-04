Möödunud nädalal jõudis ühismeedia kaudu kümnete tuhandete inimesteni Pamela Marani liigutav koolikiusuvastane postitus, mis pani nii mõnedki nutma. Postitus kandis vilja ja tänaseks on tänu sellele Eesti koolides vähemalt üks kiusamisjuhtum vähem. Mis saab aga ülejäänutest kiusamise all kannatavatest lastest ja noortest ning kuidas saaksid vanemad, kellel ei ole kuulsustest koosnevat tutvusringkonda, oma last aidata?